Sciopero, tram e bus regolari a Milano. Metro, attenzione dalle 18. Disagi su Trenord

Ritardi e qualche cancellazione su Trenord in Lombardia per lo sciopero generale indetto dai sindacati di base. Al di fuori delle fascia di garanzia del mattino, prevista tra le 6 e le 9, ora di arrivo a destinazione, i treni viaggiano ma con ritardi fino a mezz’ora. Soppressa qualche corsa. Tra Milano e Malpensa corse sostitutive di autobus senza fermate intermedie assicurano il collegamento in assenza di treni. Prosegue regolarmente, a Milano, il servizio per tram e bus. Lo sciopero in metropolitana inizierà invece alle 18.00.