Famigliari, amici e molti abitanti del quartiere hanno partecipato al funerale di Leonardo questo pomeriggio nella chiesa di San Giovanni Battista alla Bicocca a Milano. A officiare la messa, poco distante dalla scuola Pirelli, dove il piccolo di 5 anni e mezzo è morto precipitando dalle scale, c’era il parroco don Giuseppe Buraglio. All’ingresso della chiesa, sono state depositate corone di fiori e un pallone. “Dio, tienilo stretto a te”. Ha pregato così don Giuseppe Buraglio. Davanti a un migliaio di persone, il parroco ha provato a dare “una briciola di luce” ai genitori, spiegando nell’omelia che il loro piccolo figlio “è già arrivato nel porto dove siamo diretti tutti”. Ha letto inoltre un messaggio del vicario a nome dell’arcivescovo Mario Delpini che, esprimendo “vicinanza commossa”, ha sottolineato che “gli angeli dei bambini nel cielo vedono sempre il volto del padre, Leonardo vede il volto del Padre e ci sorride”.

“Non deve più succedere una cosa del genere a scuola”. È il senso di un messaggio della famiglia di Leonardo, con cui si è concluso il funerale. Uno zio paterno del piccolo ha letto un messaggio a nome del nipote: “Cari mamma e papà, non piangete. Sono stato un bambino felice e continuerò a esserlo, grazie per tutto l’amore che mi avete dato in ospedale, voi e i vostri amici. Non voglio che succeda più una cosa del genere a scuola, promettetemelo. Sarò con voi ogni giorno, sarò la vostra forza. Il vostro piccolo Leo”. Un lungo applauso ha poi salutato l’uscita del feretro dalla chiesa.