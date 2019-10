Incendio caseificio Leno, prosegue il monitoraggio dell’Arpa

I tecnici di Arpa Lombardia sono intervenuti per l’incendio all’interno del caseificio Solat, a Leno (Bs), distruggendo migliaia di forme di Grana. Arpa ha attivato il Gruppo Specialistico di Contaminazione Atmosferica che ha installato un campionatore ad alto volume per la rilevazione delle diossine e degli IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici). I primi rilevi effettuati dai tecnici del dipartimento di Brescia – Mantova, dell’Agenzia, non hanno mostrato variazioni dei parametri. Lo riferisca la stessa agenzia in una nota diffusa nella serata di giovedì. Il monitoraggio però prosegue.