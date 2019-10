Sabato 26 Ottobre, in occasione di Halloween, il Museo Popoli e Culture del Centro PIME di Milano, nell’ambito del format ‘Al Museo in famiglia’, propone l’evento “Pipistrelli alla corte imperiale” per imparare giocando, dedicato come sempre ai bimbi dai 6 agli 11 anni accompagnati dai genitori.

I temuti animaletti, simbolo della festa pagana di origine celtica, saranno protagonisti di un simpatico programma, ricco di sorprese, che svelerà il loro ruolo all’interno di un’altra cultura.

Osservando alcuni preziosi abiti della dinastia Qing (1644-1911) conservati al Museo, i bambini scopriranno che nell’antica Cina i pipistrelli erano considerati delle vere e proprie “mascotte” e i nobili, durante le occasioni importanti amavano indossarli ricamati sulle loro pregiate vesti in segno di buon auspicio.

Dopo un breve focus sulla vita quotidiana alla corte imperiali, i piccoli, potranno realizzare con degli stencil il proprio portafortuna per la notte delle streghe e portarlo a casa come ricordo.

‘Pipistrelli alla corte imperiale’, Museo Popoli e Culture, Centro PIME, Milano, via Monterosa 81, Metro Lotto o Amendola Fiera. Biglietto: € 3 a partecipante. Prenotazione: https://www.pimemilano.com/News-Museo/pipistrelli-alla-corte-imperiale.html. I gruppi possono essere composti da un massimo di 20 persone.