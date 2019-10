Un operaio di 35 anni è stato trasportato in codice rosso, con l’elisoccorso, all’ospedale di Bergamo in seguito ad un infortunio sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio a Bellusco (Mb). Lo comunica il 118. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14 in via dell’Industria. Secondo le prime informazioni, l’uomo è rimasto schiacciato da un trasformatore industriale. Sul posto i soccorritori e le forse dell’ordine.