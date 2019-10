Cile, Isabel Allende: militari in strada come 40 anni fa

“Non esiste anticorpo alla dittatura che non sia la memoria, oggi in Cile ci sono molti disordini e i militari sono in strada come avvenne 40 anni fa”: lo ha detto la scrittrice Isabel Allende, che fu costretta all’esilio dopo il golpe del generale Pinochet. “Molti ricordano quei giorni ma i giovani no e – spiega l’autrice, in Italia per presentare il suo ultimo libro ‘Lungo petalo di mare’ – non hanno gli anticorpi per sapere che qualsiasi cosa è preferibile alla dittatura”. Proprio di dittatura e di esilio parla il suo nuovo romanzo, forse il migliore da anni della sua produzione, che prende le mosse dalla guerra civile spagnola e dalla fuga da Barcellona e dal franchismo di chi combatté per la libertà e fu accolto in Cile, grazie a Pablo Neruda, che organizzò il viaggio dei profughi prendendo a noleggio un piroscafo.