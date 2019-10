Bimbo precipitato, la maestra: “Sono disperata”

“Questa è una tragedie enorme e l’ho definita anche un lutto per il mondo della scuola”

Sono le parole del Ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti ai giornalisti dopo aver incontrato, in forma privata, la preside dell’Istituto Pirelli a Milano, dove ha perso la vita, in seguito a una caduta dalle scale, un bambino di 6 anni. Mentre una delle due insegnati ha dichiarato, tramite il suo legale, che “Manda un abbraccio e le condoglianze più sentite alla famiglia”, aggiungendo che “Sono disperata e ogni volta che entrerò in quella scuola penserò a lui”. L’insegnante era rientrata a scuola il giorno successivo ma emotivamente era troppo da sopportare e ha preso qualche giorno di licenza. Intanto la Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti.