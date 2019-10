Latitante arrestato mentre fa visita alla moglie in clinica

E’ stato sorpreso mentre faceva visista alla moglie ricoverata in una clinica. L’uomo, 67 anni, era latitante da 3 mesi. Su di lui pende un mandato di carcerazione per spaccio e rapine. E’ stato arrestato dai carabinieri mentre faceva visita alla moglie, ricoverata in una clinica di Gallarate (Varese). L’uomo, condannato a quattro anni e dieci mesi per associazione a delinquere finalizzata al furto, detenzione di droga ai fini di spaccio e rapina aggravata, dal luglio scorso era ricercato a seguito del provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura di Milano.