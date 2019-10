Diluvio sul Lodigiano nella notte, allagamenti e strade chiuse

Un diluvio si è abbattuto tra ieri sera e questa notte su Lodi e provincia. Decine di allagamenti in cantine, piani terra e luoghi di lavoro tanto che i Vigili del Fuoco hanno dovuto chiedere aiuto ai colleghi di Brescia, Milano e Bergamo. Chiusa per diverse ore, la notte scorsa, la tangenziale di Lodi a causa dell’allagamento dei sottopassaggi. Le località più colpite sono state Villanova del Sillaro, Massalengo, Borghetto Lodigiano, Graffignana e Lodi dove, in centro storico, si sono allagati anche diversi locali e archivi sotterranei. A Lodi sono state chiuse le scuole di via Archinti. Acqua anche al piano terra dell’ospedale.