Maltempo e traffico in tilt, Seveso vicino all’esondazione e guasto in metro

Traffico in tilt a Milano e in diverse zone della Lombardia a causa delle forti precipitazioni che si stanno abbattendo sulla regione da ormai molte ore. Molti i sottopassi allagati. In quello di Bruzzano, alle porte di Milano, l’acqua ha bloccato diverse vetture complicando ulteriormente la situazione nella zona nord della città. Sul posto i Vigili del Fuoco.

Il fiume Seveso è vicino all’esondazione con diverse zone a rischio, in particolare la 2 e la 9: i quartieri Isola, viale Zara e piazzale Istria. Moltissimi gli interventi dei vigili del fuoco e della polizia locale per sottopassi e scantinati allagati, mentre in tante strade e piazze si sono accumulati diversi centimetri di acqua.

Problemi anche per chi si sposta con i mezzi. Un guasto a un treno sulla linea 2 della metropolitana di Milano ha costretto Atm a sospendere la circolazione tra Cadorna e Caiazzo. La circolazione è poi ripresa ma con rallentamenti.