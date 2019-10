In treno con la droga nello zaino, arrestato pusher

Sabato scorso, gli agenti della Polfer hanno arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti un senegalese di 30 anni. Durante uno dei servizi di scorta viaggiatori a bordo di un treno regionale, all’altezza della Stazione di Albairate, gli agenti hanno notato un viaggiatore che, alla loro vista, mostrava un atteggiamento nervoso. Insospettiti, i poliziotti hanno chiesto un documento e cosa avesse nello zaino al seguito ma, lo straniero, si è opposto tentando di nasconderlo agli agenti. Pertanto gli agenti hanno proceduto alla perquisizione sul posto e hanno rinvenuto e sequestrato 11 involucri contenenti un totale di 285 grammi di marijuana, di cui 9 già suddivisi in dosi per lo spaccio, oltre ad una somma di 770 euro in contanti ritenuta provento di attività illecita.