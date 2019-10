Al volante ubriaco e drogato provoca frontale, muore 90enne

Un uomo di 42 anni è stato arrestato ieri per il reato di omicidio stradale dopo aver causato un incidente a Pogliano Milanese, intorno alle 14 di ieri, in seguito al quale è deceduto un 90enne. L’uomo, al volante della propria Ford Fiesta, con tasso alcolemico nel sangue di 2.03 e dopo aver assunto della cocaina, ha invaso la corsia opposta, in via Europa, scontrandosi con una Opel Corsa guidata da un 63enne e con passeggero l’uomo di 90 anni. L’anziano, ricoverato in gravi condizioni, è deceduto presso l’ospedale di Rho nel corso della giornata, mentre il guidatore 63enne è stato ricoverato in elisoccorso a Legnano con fratture multiple alla gamba destra. I carabinieri, dopo gli esami del sangue effettuati nella struttura ospedaliera di Garbagnate, hanno arrestato l’uomo che guidava la Ford Fiesta.