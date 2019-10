A Zurigo in treno (con super sconto) per i mercatini di Natale

Anche quest’anno Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere rinnovano la promozione per i mercatini di Natale con un risparmio fino al 75%. Acquistando in prevendita i biglietti (già dal 21 ottobre e durante tutto il mese di novembre 2019) per i collegamenti Eurocity da Milano a Zurigo infatti, si potranno visitare i caratteristici mercatini che verranno inaugurati il 21 novembre, raggiungendo in tutta comodità il centro storico e approfittando allo stesso tempo di eccezionali sconti. La tariffa PROMO MERCATINI è valida per chi viaggia dal 21 novembre al 19 dicembre 2019 per i posti di 1a e 2a classe dei treni Eurocity Italia-Svizzera. Il prezzo della tariffa è di 25 euro a tratta per la 2a classe e 45 euro a tratta per la 1a classe. La tariffa è a posti limitati, non è rimborsabile né modificabile. I biglietti si possono acquistare solo su territorio italiano presso le biglietterie di stazione, sul sito www.trenitalia.com, tramite l’App Trenitalia (selezionando il nome offerta “Promo Mercatini”) e nelle agenzie di viaggio abilitate. Con questo comodo e conveniente servizio a Zurigo vi aspetta un’atmosfera magica già dal 21 novembre e tanto altro in questa città cosmopolita e cool che offre musei unici, eventi imperdibili, angoli incantati e chicche gastronomiche, il tutto a 3 ore circa di treno da Milano. Mercatini, concerti dell’Avvento e spettacoli, la città è il luogo ideale da visitare in questo periodo dell’anno perché avvolta da una calda luce, pervasa dal profumo di cannella e vin brûlé e da suoni e melodie natalizie. Inoltre aperture domenicali e shopping serale danno la possibilità di comprare regali e pensierini in qualsiasi momento. Quest’anno saranno 5 i principali mercatini dislocati nella città vecchia, in Stazione (aperto anche il 24 dicembre), sulla Werdmühleplatz e nella scenografica Sechseläutenplatz di fronte al lago con il Wienachtsdorf (villaggio di Natale) e la pista di pattinaggio. Nel 2019 la novità è rappresentata dal “nuovo” mercatino sulla piazza Münsterhof focalizzato su prodotti tipici di Zurigo, il motto del mercatino sarà infatti “Von Zürich für Zürich” che significa letteralmente “da Zurigo per Zurigo”. Da non perdere i canti natalizi dell’originale e suggestivo Singing Christmas Tree e le luminarie della Bahnhofstrasse.