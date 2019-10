Milano, studenti in piazza a sostegno del popolo curdo

Proteste degli studenti a Milano a sostegno del popolo curdo: il corteo, partito da largo Cairoli alle 9.30, è stato organizzato da “Rete studenti Milano”. “Stop war, not people, Defend Rojava”, lo slogan della manifestazione contro la Turchia. “Diffondere e sostenere le tre richieste della resistenza curda per l’istituzione immediata di una No Fly Zone sul Rojava, il sostegno alle forze di autodifesa popolare curda e la fine degli attacchi militari della Siria del Nord”, le richieste di “Rete studenti Milano” che dopo aver lasciato largo Cairoli hanno attraversato foro Buonaparte, passando per Cadorna, Carducci, e ancora Conciliazione, Piemonte, Sardegna e Tripoli. Contestazioni anche per Facebook che nei giorni scorsi ha chiuso diverse pagine presenti sul social network che si sono schierate apertamente con il popolo curdo.