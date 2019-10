Granelli: M5 arriverà a Monza, dalla Lega le solite fake news

“Le solite fake news: La Lega ha messo in giro la voce che il Governo giallo-rosso avrebbe bloccato la M5 a Monza. E’ falso, tanto è vero che proprio oggi il Ministero ha mandato la versione definitiva della convenzione.” Lo afferma Marco Granelli, assessore alla Mobilità del Comune di Milano. “Ora Comune di Milano e Regione deliberano e insieme a Governo firmano. – prosegue Granelli – Il testo è quello condiviso che assume l’accordo tra tutti i Comuni del territorio e la Regione, definitivamente approvato a metà settembre dai Comuni, propedeutico e necessario per la convenzione con il Governo. Quindi la Lega non diffonda fake news per fini elettorali, ma lavori per aiutare a realizzare un progetto condiviso come tutti hanno fatto fino ad oggi. E intanto MM sta elaborando il progetto definitivo, usando i soldi già stanziati a fine 2016 dal Governo Renzi: senza quelli non si sarebbe mai iniziato e saremmo qui ad aspettare ancora. Invece grazie a quei soldi, intanto che si scrivono e approvano gli accordi e si cercano tutti i soldi, MM progetta, guadagnando tempo utile. Lavoriamo tutti insieme, e non facciamo speculazioni elettorali.”