Un bambino di 6 anni è caduto nella tromba delle scale, al secondo piano della propria scuola a Milano, la “Pirelli” in via Goffredo da Bussero. Le sue condizioni sono considerate gravi. Il piccolo è stato trasportato in ospedale. L’incidente è avvenuto alle 9.45. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, avrebbe scavalcato la ringhiera finendo per precipitare nel vuoto