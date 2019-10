Sette feriti sul bus uscito di strada, a bordo liceali

C’erano circa 50 passeggeri a bordo del bus che è uscito di strada all’altezza del comune di Besate (Milano), molti dei quali erano studenti liceali e non di età compresa tra i 10 e i 12 anni, come comunicato dal 118. Sono 7 le persone trasportate in ospedale con lievi contusioni: tre di loro hanno 15 anni, gli altri sono adulti. Sono stati accompagnati agli ospedali di Pavia, Magenta, Vigevano e Rozzano. L’incidente è avvenuto alle 15. Secondo quanto ricostruito il conducente dell’autobus è finito in una cunetta allargandosi sulla destra per evitare un’auto che aveva invaso la corsia provenendo dal senso opposto. L’autista si è offerto spontaneamente di sottoporsi al test antidroga.