Lasciata in casa da sola a 4 anni, salvata dagli agenti

Si stava pericolosamente sporgendo dalla finestra del primo piano di un appartamento di via Gluck a Milano, la bambina di 4 anni salvata grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco. La piccola, col busto interamente sporto fuori dal balcone, stava disperatamente invocando la mamma. Era stata infatti lasciata sola in casa dai genitori, una coppia di cittadini originari dell’Egitto. Ad avvistarla per prima una donna, che subito ha allertato gli agenti di Polizia, i quali a loro volta hanno contattato il comando dei Vigili del Fuoco. I soccorritori una volta giunti sul posto sono celermente intervenuti vista la pericolosità della situazione, rimediando una scala da alcuni operai edili che stavano lavorando in zona ed evitando così che la bambina potesse perdere l’equilibrio e cadere. Trasportata in commissariato, la piccola è stata ricongiunta ai propri genitori, non prima che questi venissero indagati in stato di libertà per abbandono di minore.