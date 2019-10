Al via la nuova edizione di #ioleggoperché, l’iniziativa nazionale per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche, organizzata e promossa dall’Associazione Italiana Editori (AIE) in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), con l’Associazione Librai Italiani (ALI) e il Sindacato Librai e Cartolibrai (SIL), l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB), il Centro per il Libro e la Lettura, Confindustria – Gruppo Tecnico Cultura e Sviluppo, con il supporto di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. Il progetto vanta anche il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per i Beni e per le Attività culturali e per il Turismo (MIBACT) e, per la prima volta, della Banca d’Italia.

I numeri dicono già che sarà un’edizione da record: le scuole di tutti gli ordini e gradi partecipanti sono ben 15.253, pari a circa 140.000 classi in tutta Italia (tra infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado) e quasi 3 milioni di bambini e ragazzi.

Da sabato 19 ottobre fino a domenica 27 ottobre – per nove giorni – tutti i cittadini potranno recarsi in una delle 2.392 librerie aderenti all’iniziativa per donare un libro alla scuola gemellata del proprio territorio: “E’ una mobilitazione straordinaria, come lo sono i numeri – ha sottolineato il presidente di AIE, Ricardo Franco Levi –. Adesso però si entra nel vivo e serve davvero il contributo di tutti per potenziare le biblioteche scolastiche”.

L’iniziativa è stata insignita anche quest’anno della Medaglia del Presidente della Repubblica ed è sostenuta per la prima volta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Informazione ed Editoria.

Da segnalare anche l’iniziativa ideata e organizzata da Fondazione Pirelli in collaborazione con #ioleggoperché “Facciamo squadra con i libri” che si svolgerà lunedì 21 ottobre all’Auditorium Pirelli (via Bicocca degli Arcimboldi 3 – Milano). L’evento è rivolto ai bambini dell’ultimo anno delle scuole elementari e ai ragazzi delle secondarie inferiori per parlare della passione per la lettura e dell’importanza del fare squadra in classe.

Saranno numerose e come da tradizione molto creative le iniziative messe in campo nelle librerie durante i nove giorni di campagna da scuole, studenti, insegnanti e volontari “messaggeri” per promuovere #ioleggoperché 2019 e incentivare le donazioni. Per le migliori, torna il contest a cui hanno aderito centinaia di scuole in tutta Italia con la collaborazione delle librerie gemellate. Come gli scorsi anni, verranno ideati e organizzati letture ad alta voce, incontri con l’autore, flash mob letterari, lezioni, gare di abilità, spettacoli, installazioni in vetrina.

Alle 10 scuole che avranno organizzato le attività più efficaci e originali, verranno consegnati altrettanti buoni del valore di 1.500 euro per l’acquisto di libri in libreria, grazie al supporto di SIAE.

