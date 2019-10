Hashish via yacht, sei arresti

Un’operazione congiunta tra Squadra Mobile di Milano e compagnia dei Carabinieri di Savona ha portato questa mattina all’arresto di sei persone responsabili di un importante traffico di stupefacenti tra Italia e Marocco. Il gruppo era finito al centro delle indagini della polizia di Stato dopo il sequestro, avvenuto lo scorso 24 settembre 2018, di 1100 kg di hashish e 550 grammi di cocaina celati nei muri di un box auto tra via Padova e via Palmanova. In quel occasione venne anche arrestato in flagranza l’uomo 43enne che aveva la disponibilità materiale del box. Indagini successive hanno permesso di ricostruire le modalità di importazione della droga di cui si avvaleva il sodalizio criminale. Il gruppo acquistava direttamente in Marocco grosse quantità di hashish con elevato principio attivo pagando una somma di circa 300 euro al kg. Lo stupefacente veniva poi caricato a bordo di uno yacht intestato a un armatore 49enne residente a Varazze. La Elizabeth G. – questo il nome dell’imbarcazione – era già stata perquisita dai Carabinieri a inizio settembre 2018, una volta giunta nel Golfo del Tigullio, ma senza che a bordo venisse rinvenuta traccia del carico di hashish. La droga, plausibilmente, era già stata fatta sbarcare con l’ausilio di un gommone. L’ordinanza eseguita questa mattina (4 persone detenute in carcere, una ai domiciliari e una con obbligo di dimora) ha interessato le province di Milano, Lodi, Monza e Varazze.