Educatrice colpita da meningite, profilassi per gli alunni

Una giovane educatrice scolastica di 28 anni, in servizio nella scuola primaria del Collegio San Carlo di Milano, è stata colpita da meningite da meningococco ed è ricoverata all’ospedale di Legnano. Il caso è stato segnalato all’Ats di Milano. “La profilassi antibiotica ha interessato la cerchia familiare e amicale nonché la scuola primaria del Collegio San Carlo di Milano”. “In particolare – spiega Ats – sono stati sottoposti a profilassi antibiotica 30 alunni di due classi della scuola primaria, che la scorsa settimana avevano svolto attività di doposcuola”. “L’attività didattica può continuare regolarmente e non sono necessari interventi di disinfezione ambientale in quanto il meningococco non sopravvive nell’ambiente” specifica Ats