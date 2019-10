‘Amico Faber’, serata dedicata a De Andrè con Enzo Gentile

Proseguono gli incontri con autori nell’ambito della rassegna “Metissage, pagine di CineMusicArte” organizzata da Circolo Metromondo in collaborazione con lo spazio Alik Cavaliere.

Il 17 ottobre sarà la volta di Enzo Gentile con il suo libro Amico Faber: un’opera che indaga oltre all’artista anche l’uomo grazie alla testimonianza di decine di figure, più o meno note, che lo hanno frequentato, conosciuto, ne hanno accompagnato la dimensione privata e professionale. Ne è uscito un quadro fitto di informazioni, impressioni, sentimenti, che l’autore ha raccolto in capitoli tematici.

La serata proseguirà in compagnia di Renato Franchi e l’Orchestrina del Suonatore Jones. Il nome del gruppo, preso dal titolo di un toccante brano di Fabrizio De André, testimonia la passione e la devozione dei musicisti per il maggiore poeta della canzone d’autore italiana. Nel corso del concerto l’Orchestrina proporrà numerosi pezzi tutti da cantare, come Il pescatore, Via del campo, Bocca di Rosa, La guerra di Piero e la Canzone di Marinella. La danzatrice di danza gitane Sofia Verco si esibirà sulle note di alcuni brani, rendendo così lo spettacolo ancora più coinvolgente.

L’apericena sarà a cura di Cascina Caremma e proporrà un servizio buffet e bevande, con piatti di cibo biologico a chilometro zero.

La serata è parte di una rassegna di eventi ospitata presso gli spazi del Centro Alik Cavaliere, grande artista del 900, raffinato ed eclettico, aperto alle tecniche più diverse, al dialogo tra generi artistici differenti, al teatro, al cinema, alla musica, alla letteratura, attento alla società e alle sue espressioni popolari. L’iniziativa rappresenta un’occasione per conoscere le opere dell’artista, nella bellissima cornice antica dello stabile e dei giardini di via De Amicis 17.

La rassegna è patrocinata dal Municipio 1 del Comune di Milano e sostenuta da Cascina Caremma, La Chiara di Prumiano e Gioielleria Belloni.

