Studentessa violentata fuori dall’Old Fashion

Aggredita e violentata all’esterno della discoteca Old Fashion di Milano. E’ successo ad una studentessa straniera, da poche settimane residente in città. Lo riportano oggi alcuni quotidiani. Sarebbe accaduto nella notte tra venerdì e sabato scorsi in viale Alemagna. Secondo quanto riportato, un uomo conosciuto durante la serata nel locale l’avrebbe raggiunta e trascinata per un braccio tra le auto parcheggiate nel viale alberato, che ha al centro alcune grandi aiuole. Tra le vetture, nella penombra, la giovane, sudamericana, sarebbe stata costretta a subire abusi. Il giorno dopo ha sporto denuncia alla Polizia di Stato e si è sottoposta ad esami specialistici alla clinica Mangiagalli.