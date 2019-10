“Bollicine” rimandato a primavera: eventi di fine stagione al Carroponte

L’evento “Il Suono delle Bollicine” previsto questo fine settimana al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano) è stato cancellato a causa delle precarie condizioni meteorologiche con forte pioggia prevista nei prossimi giorni.

Nota positiva per chi era pronto a gustarsi le bollicine dei vini: la tre giorni sarà uno dei primi eventi della nuova stagione del Carroponte che inizierà la prossima Primavera 2020.

La stagione 2019 intanto volge al termine, di seguito gli appuntamenti previsti nelle ultime due settimane di programmazione al Carroponte.

25-26-27 OTTOBRE – FRIULI IN FESTA – INGRESSO GRATUITO

I sapori, gli odori, i suoni della regione più a est d’Italia, una festa di tre giorni per omaggiare il Friuli, i suoi prodotti, la sua gente, il suo territorio. Una festa che sarà concentrata su percorsi enogastronomici.

Inizio ore 18.00 (eccetto Domenica 20, dalle 11 alle 24 con pranzo e degustazioni fino alle 15.30)

31 OTTOBRE – UN HALLOWEEN… A CASO con RAMON PARTY

Una festa di chiusura per il Carroponte, in compagnia di uno dei format più apprezzati e famosi d’Italia: una trionfale nottata tra streghe, fantasmi, ma anche freak, fashion-victim e – espressamente richiesti – abbinamenti sia musicali che di costumi assolutamente improbabili. Il party del Carroponte si prospetta come tra i più interessanti e imprevedibili appuntamenti di Milano e dintorni per la notte di Halloween. EVENTO AL COPERTO!

Ingresso A PARTIRE DA 10 € + D.P. | inizio ore 21.00