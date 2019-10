Incidente poco prima delle 8 in via pietro Giordani a Milano Un’auto si è scontrata con un bus dell’Atm vuoto. Sono rimaste coinvolte 6 persone. Una donna 42 anni è stata trasportata in codice rosso al Policlinico, una donna 42 anni e due bimbi di 5 e 6 anni in codice giallo al san Carlo e l’ autista del pullman in codice verde al san Paolo. Uomo di 54 anni ha rifiutato trasporto in ospedale. Sul posto i mezzi del 118