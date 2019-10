Smog, Sala ai milanesi: aspettate ad accendere i riscaldamenti [VIDEO]

“È difficile fare l’appello oggi perché piove, ma siccome domani probabilmente il tempo sarà migliore, ognuno si metta una mano sulla coscienza. Sono assolutamente d’accordo” sul fatto che non si accendano le caldaie per il riscaldamento. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione del condominio di viale Murillo 10, riqualificato energeticamente grazie anche agli incentivi di un bando pubblico, in considerazione delle temperature miti di questi giorni.

Sul condominio di viale Murillo il sindaco ha detto: “Servono normative più coraggiose. Come Comune abbiamo messo fior di milioni in termini di bandi. Quello che mi aspetterei è che il governo segua questa strada. Se ci dichiariamo ambientalisti, dobbiamo farlo nei fatti e non solamente con una bandierina verde da appenderci alle spalle.” Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, nel corso dell’inaugurazione del condominio di viale Murillo 10, riqualificato energeticamente grazie anche agli incentivi del bando BE2, in merito alle politiche nazionali in materia di sgravi e incentivi fiscali per le ristrutturazioni degli immobili. “ L’inquinamento è fatto di molti fattori, anche delle cose che toccano tutti i cittadini – ha aggiunto il sindaco – tante case e tanti palazzi sono in classe energetiche non adeguate. L’esempio di oggi è importante: fosse casa mia, lo farei domani mattina”.