Milano scende in piazza, presidio per il popolo curdo

Oggi alle 18 davanti il consolato turco in via in via Antonio da Canova 36 si terrà un presidio di solidarietà con il popolo curdo. “Milano scende in piazza al fianco del popolo curdo! La Turchia ha invaso il nordest della Siria. – si legge nella nota diffusa dagli organizzatori – Si metta in campo ogni sforzo possibile per bloccare l’invasione della Turchia in Siria. Fermatevi” Al presidio hanno aderito 68 sigle – tra partiti politici e associazioni. Quasi 10mila le risposte raggiunte in pochi giorni dall’evento lanciato su Facebook . “L’embargo delle armi” alla Turchia “mi sembra scontato. Sarebbe assurdo se non ci fosse un provvedimento di questo genere” ha detto stamattina il presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, a margine di un convegno alla Casa della Carità di Milano.