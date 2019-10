Milano maglia nera per reati denunciati

Ogni giorno in Italia vengono denunciati circa 6500 reati: truffe e frodi informatiche in prima posizione, esplose nell’ultimo periodo con quasi 518 denunce al giorno, ma anche estorsioni e spaccio di stupefacenti registrano un incremento. A fotografare la situazione del bel paese è stata la classifica pubblicata dal Sole 24 ORE, che ha visto Milano sul gradino più alto di questo deplorevole podio: più di 7mila infatti nel 2018 le denunce ogni 100mila abitanti. Un primato poco lusinghiero che però vede comunque un calo del 5% rispetto al precedente anno, in linea col trend nazionale. Medaglia d’argento per Rimini, con 6.430 reati denunciati, seguita da Firenze, che con 6.252 denunce vede un aumento del 9.5% rispetto al 2017. Milano al primo posto in particolare sul fronte dei furti, mentre Roma – sesta nella classifica generale – spicca per i reati commessi per produzione e spaccio di droga. In fondo alla lista Oristano, Pordenone e Benevento risultano le città col minor numero di reati denunciati.