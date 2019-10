Fermato in Centrale con ovuli di cocaina in corpo

Lo hanno fermato in piazza Duca d’Aosta per un normale controllo, intorno alle 21 di sabato scorso, ma l’uomo, un 29enne nigeriano, ha iniziato a manifestare segni di malessere. I carabinieri hanno, dunque, deciso di portarlo in ospedale Città Studi per ulteriori approfondimenti. Dalle successive radiografie è emerso come l’uomo avesse ingerito, probabilmente nelle precedenti 24 ore, 58 ovuli termosigillati contenenti stupefacenti. In totale i militari hanno sequestrato 560 grammi di eroina (31 ovuli con sigla CK e altri 17 con scritta ST) e 120 grammi di cocaina (10 ovuli siglati US). Il 29enne, dimesso dalla struttura ospedaliera nel pomeriggio di ieri, verrà processato oggi per direttissima.