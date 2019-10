Siria, Milano in piazza contro l’invasione turca

Milano scende in piazza al fianco del popolo curdo. Domani, lunedì 14 ottobre, alle 18 si terrà un presidio sotto al Consolato di Turchia in via Antonio Canova 36. L’iniziativa è di “Milano con i curdi” che invita associazioni e semplici cittadini a partecipare”L’Italia, l’Europa e gli organismi internazionali non possono restare indifferenti: si metta in campo ogni sforzo possibile per bloccare l’invasione della Turchia in Siria” affermano gli organizzatori . in tanti hanno già aderito, dall’Anpi alla Cgil, al Pd Milano Metropolitana, da Legambiente ai Sentinelli.