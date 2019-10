Saviano al teatro Parenti, in ricordo della giornalista Daphne Galizia

“Dì la verità anche se la tua voce trema. Parole come Munizioni: serata per Daphne Caruana Galizia”. E’ il titolo della serata in programma domani, lunedì 14 ottobre, al teatro Franco Parenti, Con Roberto Saviano, Lella Costa, Andrew, Matthew e Paul Caruana Galizia. L’evento è organizzato in occasione dell’anniversario della scomparsa della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia e della pubblicazione del suo libro, che per la prima volta ne raccoglie le inchieste più importanti, nella collana Munizioni diretta da Roberto Saviano. Daphne Caruana Galizia, giornalista e blogger maltese, ha scritto sul Sunday Times of Malta, sul Malta Independent e sul blog Running Commentary, aperto nel 2008. È stata anche direttrice della rivista Taste&Flair. È rimasta uccisa in un attentato il 16 ottobre 2017.

L’ultimo post di Daphne Caruana Galizia su Running Commentary si chiude così, alle 14.35 del 16 ottobre 2017. Pochi minuti dopo la Peugeot bianca su cui si allontana da Dar Rihana, la Casa del vento, salta in aria, e quella frase diventa un testamento involontario consegnato ai lettori del suo blog. Daphne ha pagato con la vita trent’anni di giornalismo investigativo in cui ha denunciato i lati più scuri di Malta, dalla corruzione dei suoi politici al narcotraffico al riciclaggio di denaro sporco, dall’influenza del regime azero sulla politica locale al ruolo di Malta nello scandalo dei Panama Papers al sistema della vendita della cittadinanza maltese che vale il 2,5% del PIL dell’isola.