Ruby, domiciliari a Fede

Emilio Fede deve scontare la pena in “detenzione domiciliare” . L’ex direttore del Tg4 è stato condannato ad aprile in via definitiva a 4 anni e 7 mesi per il caso Ruby bis. Lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha accolto una delle istanze dell’avvocato Salvatore Pino. I giudici osservano che Fede, per il quale era già stato sospeso l’ordine di carcerazione, ha 88 anni, soffre di “alcune patologie” e il carcere “andrebbe contro il senso di umanità”. Da detenuto sarebbe sottoposto a “una enorme sofferenza”