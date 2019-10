Linate Air Show, la festa scende in pista

Una due giorni di festa tra musica, esibizioni aree e più di 70 postazioni ristoro sulle piste di Linate. Domani e domenica si festeggerà la fine dei lavori e la restituzione ai milanesi dell’aeroporto di Linate, che avverrà ufficialmente in data 27 ottobre. Per l’occasione si esibirà la band più grande del mondo, la Rockin’ 1000, e sarà possibile vedere l’air show con le evoluzioni di 52 arei – tra cui le Frecce Tricolori – nel cielo di Milano. Un grande evento sulla scia dell’esperienza portata in pista dal Jova Beach Party. Varie le modifiche alla mobilità: per coloro in macchina saranno chiuse le uscite di Linate della Tangenziale Est e il traffico dal centro sarà deviato verso Piazza Ovidio, via Mecenate fino a via Fantoli. Proprio la parte finale di via Fantoli sarà riservata ai pedoni. Viale Forlanini chiuderà dalle 7 di domani fino al completo deflusso dei partecipanti. In aggiunta a quanto avvenuto per il concerto di Jovanotti sono stati previsti altri due accessi pedonali: uno da viale Forlanini e l’altro a sud da via Baracca. Il consiglio resta comunque sempre lo stesso di utilizzare quanto possibile i mezzi per poi procedere a piedi.