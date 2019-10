In radio “La Differenza” il nuovo singolo di Gianna Nannini [VIDEO]

Da oggi è in radio e su tutte le piattaforme digitali “La differenza”, il nuovo singolo di Gianna Nannini, che anticipa l’omonimo album di inediti in uscita il 15 novembre, a distanza di due anni da “Amore gigante”.

L’album “La differenza” (Sony Music), diciannovesimo disco in studio della rocker italiana per antonomasia, è disponibile in pre order negli store di iTunes e Amazon. Questa la tracklist: La differenza, Romantico e bestiale, Motivo feat. Coez, Gloucester Road, L’aria sta finendo, Canzoni buttate, Per oggi non si muore, Assenza, A chi non ha risposte e Liberiamo.

Il 30 maggio 2020 Gianna Nannini torna live in Italia con un grande concerto allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. La prevendita dei biglietti ha inizio oggi per il fan club (alle ore 11.00), domani su Ticketone.it (alle ore 11.00) e il 19 ottobre nei punti vendita abituali (alle ore 11.00).

In un periodo storico in cui spesso la realizzazione dei dischi è affidata prevalentemente al digitale, Gianna Nannini ha scelto di realizzare il suo nuovo album nei Blackbird Studio di John McBride a Nashville, Tennessee, nel regno dell’analogico, sede di grandi produzioni artistiche blues-rock.

Il 19 ottobre Gianna Nannini ritirerà al Teatro Ariston di Sanremo il PREMIO TENCO 2019, il riconoscimento assegnato dal 1974 agli artisti che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d’autore mondiale.

Il video del singolo, diretto da Charlotte Audrey e girato nella contea di Somerset in Inghilterra: