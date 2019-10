Vincita ritirata al Superenalotto , barista di Lodi: “io non so nulla”

“Io non so nulla, ma anche se sapessi non lo direi”, lo ha detto dopo aver saputo del ritiro della supervincita una dei titolari del bar Marino dove a Lodi lo scorso 13 agosto si è festeggiato per la vincita di oltre 209 milioni con una giocata da due euro al Superenalotto. Si tratta della vincita più alta mai registrata nella storia del Superenalotto di Sisal. La dichiarazione arriva dopo le voci che si erano diffuse nei giorni scorsi su una presunta telecamera puntata sul banco di gioco. “Noi tabaccai non sappiamo né giorno né orario della giocata. […] So solo, come abbiamo sempre detto, che il bar non ha nessuna percentuale sulla vincita: va tutto al vincitore e basta” ha voluto poi puntualizzare sempre la contitolare, smentendo infine le voci su una probabile futura chiusura del bar.