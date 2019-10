Pgt, stop a grandi centro commerciali in centro a Milano

Stop dal Consiglio comunale alle grandi strutture di vendita in centro città e nei Nuclei di Antica Formazione (Naf), quartieri storici tra i quali Quarto Oggiaro e Baggio. E’ quanto è previsto da due emendamenti al Piano di Governo del Territorio del comune di Milano, approvati durante la seduta di oggi e avanzati dal capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale e dalla consigliera di Milano Progressista Natascia Tosoni. L’Aula di Palazzo Marino ha bocciato anche la possibilità di realizzare grandi strutture di vendita, superiori cioè ai 2500 metri quadrati, nelle cosiddette ‘grandi funzioni urbane’ di Ronchetto e Porto di Mare, come proposto dagli emendamenti presentati dalla maggioranza e dal Movimento Cinque Stelle. La realizzazione di grandi strutture di vendita sarà invece possibile nelle piazze Abbiategrasso, Corvetto, Loreto, Lotto, Maciachini, Trento e nell’area di Romolo a condizione che vengano edificate in corrispondenza dei mezzanini della metropolitana, come previsto dall’emendamento del consigliere Pd Bruno Ceccarelli approvato dal Consiglio.