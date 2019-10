Milano ha ricordato Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due uomini della Polizia di Stato uccisi venerdì scorso a Trieste, con una Santa Messa celebrata presso la Chiesa di San Francesco di Paola, in via Manzoni. Alla funzione era presente l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale, Riccardo De Corato. “Mi ha commosso la chiesa – ha affermato De Corato – gremita da uomini e donne con la divisa della Polizia che, insieme a tanti cittadini comuni, hanno voluto rendere omaggio ai nostri uomini di Stato caduti in servizio. Ho sentito il dovere di esserci, insieme al prefetto Renato Saccone, al questore Sergio Bracco, al comandante provinciale dei Carabinieri Luca De Marchis e a degli Ufficiali della Guardia di Finanza per esprimere loro la vicinanza di tutta la Regione al dolore del corpo della Polizia di Stato, dei familiari e degli amici dei due agenti uccisi”.