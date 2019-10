E’ morto Filippo Penati

È scomparso oggi Filippo Penati, ex Presidente della Provincia di Milano dal 2004 al 2009. Penati, esponente prima del PCI e poi dei Ds, aveva 66 anni. La sua carriera politica partì da Sesto San Giovanni di cui fu sindaco, quindi la candidatura alla Provincia e la vittoria sul centrodestra. Venne successivamente coinvolto nell’inchiesta giudiziaria sulla vicenda della società Milano Serravalle e scaricato dal partito nel quale aveva militato per tutta la vita. Lasciata la politica nelle istituzioni, combatté la battaglia giudiziaria. Venne assolto dall’accusa di corruzione. Malato da tempo, è scomparso oggi.

“È mancato Filippo Penati. Non è il momento di giudizi politici e non voglio ricordare il suo profilo istituzionale. Per me è stato solo un amico a cui ho voluto bene e che ho accompagnato nell’ultima, dolorosa, fase della sua non banale vita”. Così su Twitter il sindaco Giuseppe Sala ricorda Filippo Penati, scomparso oggi.

I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata per volonta dello stesso Penati, come riferito dalla famiglia.