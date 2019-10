Perseguita l’ex con 127 chiamate in un giorno, arrestato

Gli uomini della polizia di Stato lo hanno arrestato ieri pomeriggio in via Morgantini, a Milano, per atti persecutori nei confronti del suo compagno 43enne. L’uomo, un italiano di 31 anni, si era presentato per l’ennesima volta sotto casa dell’ex, a cui era stato legato da una relazione cominciata nel gennaio 2019 e terminata lo scorso settembre, minacciandolo per farsi aprire la porta di casa e avere con lui un ultimo confronto. Dalla ricostruzione delle forze dell’ordine, solo nella giornata di ieri il 31enne aveva effettuato oltre 120 chiamate telefoniche all’ex compagno.