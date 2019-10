Droga, sei arresti per traffico di shaboo

Operazione antidroga dei carabinieri che hanno arrestato sei persone, 5 filippini e un nigeriano, accusati di traffico di shaboo, una potentissima metanfetamina che si vende in piccoli cristalli. A intervenire sono stati i militari di Como e Modena e Monza. Il reato contestato è “concorso in produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti”. Lo shaboo si vende al dettaglio in piccole quantità e ha un prezzo estremamente elevato (0,1 grammi costano circa 100 euro). Gli arrestati spacciavano a Como, Modena e in Brianza.