Festival della Fotografia Etica a Lodi

Al via la decima edizione del Festival della Fotografia Etica di Lodi,

in programma dal 5 al 27 ottobre. Saranno quattro weekend ricchi di incontri, presentazioni ed inaugurazioni. Ben 23 le mostre che comporranno il festival, 50 i fotografi che interverranno direttamente a Lodi, 150 quelli coinvolti nel festival, oltre 60 gli incontri previsti.

Come ogni anno, le tematiche che verranno affrontate e proposte allo sguardo e alla riflessione dei visitatori saranno davvero molte. Dalla realtà sudamericana a quella asiatica, attraversando l’Africa e il Mediterraneo fino a risalire al cuore dell’Europa dell’est.

Sei le sezioni che compongono la kermesse: quella dedicata al World Report Award 2019, Uno sguardo sul mondo, lo Spazio Approfondimento, lo Spazio Tematico e il Premio Voglino.

Un insieme assolutamente composito ed eterogeneo di proposte per andare a posare i nostri occhi su quel caleidoscopio complesso e vasto che è il mondo, e la vita che lo attraversa.

Il primo weekend prenderà avvio ufficialmente sabato 5 alle ore 10.30, con la visita guidata alla mostra Mare Mostruma di Marco Valle, a Palazzo Modignani in Via XX Settembre 29.

Alle ore 11.30, sarà il turno della mostra I miserabili della terra a cura di Gabriele Cecconi, presso Biblioteca Comunale Laudense, Via Solferino 72.

Alle 15.00 sarà il turno della mostra fotografica ARTICOLO 1 – Storie di immigrazione e lavoro nel lodigiano, a cura di Paolo Marchetti.

Alle 16.00 inizierà il workshop Dal mito all’icona, a cura di Frammenti di Fotografia: Le visioni del mito – con Ruggero Ughetti e Marco Brioni.

Alle 16.00, a Palazzo Modignani, visita guidata alla mostra Forza lavoro e scuola oggi, a cura del collettivo TerraProject.

Alle 18.00, presentazione del libro Bitter Leaves di Rocco Rorandelli, presso il Ridotto del Teatro alle Vigne, Via Cavour 66.

A chiudere la giornata, alle 18.00, la visita con la fotografa americana Darcy Padilla alla sua Sognatori, Palazzo Barni, Corso Vittorio Emanuele II, 17.

Domenica 8 ottobre sarà invece scandita secondo il seguente programma.

Alle 10.00, a Palazzo Modignani, visita guidata alla mostra Forza lavoro e scuola oggi, a cura del collettivo TerraProject.

Alle 11.30 sarà il turno della mostra fotografica ARTICOLO 1 – Storie di immigrazione e lavoro nel lodigiano, a cura di Paolo Marchetti.

Alle 11.30, presentazione del libro Workforce di Michele Borzoni, presso il Ridotto del Teatro alle Vigne, Via Cavour 66.

Alle ore 15.00, sarà il turno della mostra I miserabili della terra a cura di Gabriele Cecconi, presso Biblioteca Comunale Laudense, Via Solferino 72.

Alle 16.30, la visita con la fotografa americana Darcy Padilla alla sua Sognatori, Palazzo Barni, Corso Vittorio Emanuele II, 17.

A chiudere la giornata, alle 18.00, visita guidata alla mostra Mare Mostruma di Marco Valle, a Palazzo Modignani in Via XX Settembre 29.