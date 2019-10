Festa dei nonni a Palazzo Lombardia

Palazzo Lombardia sarà aperto ai visitatori domani, domenica 6 ottobre, per celebrare la ricorrenza della ‘Festa dei Nonni’: animazione per grandi e piccini, giochi e possibilita’ di salire al Belvedere per ammirare Milano dall’alto del 39° piano. La ‘Festa dei Nonni’ – ricorda la Regione – si celebra il 2 ottobre, giorno dedicato agli Angeli custodi. In questa occasione, per favorire la partecipazione delle famiglie, con nonni e nipoti, i festeggiamenti sono stati organizzati domenica, giornata in cui e’ piu’ facile per mamme, papa’ e figli dedicarsi a momenti di evasione da condividere con i loro genitori. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha sottolineato che “Nella nostra societa’ lombarda i nonni sono fondamentali, per la gestione della famiglia, per la cura ai nipoti e per la saggezza che sanno tramandare e per la loro costante presenza. Sono figure davvero essenziali e per questo li ringraziamo e li festeggiamo”. Regione Lombardia insieme al Consiglio regionale celebra la ‘Festa dei Nonni’ aprendo al pubblico le sue sedi istituzionali, Palazzo Lombardia (piazza Citta’ di Lombardia, 1 – Milano) e Palazzo Pirelli (via Fabio Filzi, 22 – Milano) domenica 6 ottobre. A Palazzo Lombardia, dalle 10 alle 18 si potra’ salire al Belvedere per ammirare il panorama e farsi scattare una foto ricordo con lo sfondo dello skyline di Milano oltre che partecipare a piccoli laboratori all’interno del Palazzo tra nonni e nipoti. In piazza Citta’ di Lombardia nonni e nipoti potranno, inoltre, divertirsi insieme partecipando a diversi giochi e, alle 14,30, assistere gratuitamente, all’interno dell’Auditorium Testori, alla proiezione del film di animazione UP, lungometraggio realizzato dai Pixar Animation Studios in co-produzione con la Walt Disney Pictures. A Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale, dalle ore 11 alle ore 18 nonni e nipoti potranno assistere a spettacoli circensi e di giocoleria e partecipare a laboratori creativi e momenti di animazione.