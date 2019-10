“Duemila volte”, il nuovo singolo di Mengoni è una ballad potente e sincera

Da oggi venerdì 4 ottobre sarà in rotazione in radio e su tutte le piattaforme digitali DUEMILA VOLTE, il nuovo singolo di Marco Mengoni estratto da ATLANTICO ON TOUR, il nuovo progetto discografico che uscirà per Sony Music venerdì 25 ottobre, già disponibile in pre-order in tutti gli store digitali.

DUEMILA VOLTE è una ballad potente e sincera scritta dallo stesso Mengoni assieme a Davide Simonetta, Alessandro Raina e Alessandro Mahmoud. L’inedito si apre in punta di piedi con un pianoforte che accompagna la voce di Marco, fino a raggiungere sonorità elettroniche e percussioni synth. Il brano esplode poi in un ritornello intenso che grida tutta la difficoltà dell’allontanarsi, in qualsiasi relazione, per capire la vera importanza del legame.

“Ho bisogno di perderti

per venirti a cercare

altre duemila volte

anche se ora sei distante”

Il nuovo singolo è il primo di tre inediti contenuti in ATLANTICO ON TOUR, il doppio CD con l’album doppio platino ATLANTICO, che ha recentemente scalato la vetta della classifica degli album più venduti della settimana guadagnando ben 38 posizioni, e 19 tracce dal vivo registrate durante il tour sold out, in Italia ed Europa. Con questo progetto Mengoni rinnova ancora una volta il suo impegno per l’ambiente scegliendo un particolare packaging sostenibile in cartone naturale che si biodegrada in soli due mesi.

Dal 6 novembre ATLANTICO TOUR ritorna nei palazzetti d’Italia ed Europa e tutti i possessori di biglietto che acquisteranno l’album fisico, avranno la possibilità di partecipare a una straordinaria iniziativa per vivere un’esperienza esclusiva con Marco durante il tour. I biglietti per le date del tour sono in vendita su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Le date dell’ATLANTICO TOUR 2019 attese in Lombardia:

8 NOVEMBRE MILANO – MEDIOLANUM FORUM [SOLD OUT]

9 NOVEMBRE MILANO – MEDIOLANUM FORUM [SOLD OUT]

10 NOVEMBRE MILANO – MEDIOLANUM FORUM

12 NOVEMBRE MANTOVA – GRANA PADANO ARENA & THEATRE [SOLD OUT]