Matt Bianco: tre serate al Blue Note di Milano questa settimana

Tornano in Italia i MATT BIANCO con la loro miscela esplosiva di acid jazz, latin, funk e bossanova. Tre le serate al Blue Note di Milano (via Borsieri, 37), dal 3 Ottobre al 5 Ottobre 2019, con doppio spettacolo (alle ore 21 e poi alle ore 23) e con possibilità di cenare al locale su prenotazione.

I Matt Bianco sono stati una delle band pop più interessanti degli anni ’80. Nati con l’intento di sperimentare la contaminazione dei generi latin, jazz e funky con la vena più pop del trio dei fondatori (inclusa la cantante polacca Basia), già con l’album d’esordio “Whose’s Side Are You On?” (1984) hanno collezionato una serie di hit come “Get Out of Your Lazy Bed”, “Sneaking Out The Back Door”, “More Than I Can Bear e “Half a Minute” che li hanno resi celebri in Europa e consacrati nel mondo.

Gruppo da sempre fortemente eterogeneo, hanno proposto al grande pubblico uno stile pop-soul sofisticato e improntato ad un jazz di largo consumo. Benché il nome della band sembri suggerire un riferimento a qualcuno dei suoi membri e venga spesso identificato con il cantante Mark Reilly – unico membro rimasto sempre costante nel corso degli anni – si tratta in effetti un nome di fantasia, che richiama “una spia, una specie di agente segreto: eravamo grandi amanti del genere spy-story televisivo!”.

Nati a Londra nel 1983, al ritmo di un album ogni due anni circa, i Matt Bianco non cessano di spostarsi da un capo all’altro del globo, forti di un fedele seguito di affezionati e proponendo un live dinamico e mozzafiato, animato da un collettivo di musicisti dal talento impressionante e dalla verve inesauribile. Pronti a ballare?

