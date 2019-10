Conte, lavoriamo per ridurre le tasse

“Stiamo lavorando ad una riforma fiscale perché vogliamo un fisco più efficiente, più giusto. L’obiettivo non è aumentare il carico fiscale ma diminuirlo” è uno dei passaggi del discorso del premier Giuseppe Conte all’assemblea di Assolombarda. “Dalla riduzione dello spread l’Italia avrà risorse nel tempo per 18 miliardi” ha rivendicato il presidente del Consiglio, spiegando che “sono risorse che reinvestiremo per l’abbattimento” della pressione fiscale come “l’abbattimento del cuneo fiscale” e in “investimenti nelle infrastrutture”. Il governo “esclude l’introduzione di qualsiasi patrimoniale” ha assicurato Conte dicendo che non c’è alcuna intenzione di penalizzare il settore dell’edilizia, tutt’altro e di “non toccare il diritto all’abitazione”.