Assolombarda, standing ovation per Mattarella

E’ stato accolto da un lungo applauso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al suo ingresso nella platea della Scala dove si svolge l’assemblea di Assolombarda. E tutti i presenti si sono alzati in piedi in una standing ovation durata un paio di minuti al Capo dello Stato, un po’ come era successo lo scorso 7 dicembre, in occasione della prima alla scala. Parterre de Roi per l’assemblea, alla quale partecipano il premier Giuseppe Conte e la presidente del Senato, Elisabbetta Alberti Casellati. Lungo l’elenco degli invitati: la ministra degli Interni, Luciana Lamorgese (alla quale il presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi ha dedicato un particolare saluto come ex prefetto di Milano), il ministro della difesa Lorenzo Guerini e il collega dei Rapporti con il Palamento, Federico D’Incà. L’assemblea si è aperta con un minuto di silenzio per ricordare l’ex presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, scomparso ieri all’ospedale San Raffaele di Milano.