Zio violentava la nipote, arrestato

Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Sesto San Giovanni per aver violentato la nipote per anni. Approfittando della fiducia dei genitori che gli affidavano spesso la figlia per andare a lavorare, l’uomo l’ha violentata e ha abusato di lei dal 2013, quando aveva solo 13 anni, fino al 5 luglio scorso. Per assicurarsi il silenzio della giovane vittima, minacciava di abusare anche della sorella minore. Le indagini hanno avuto un’accelerazione quando negli ultimi giorni visto che l’uomo avrebbe chiesto informazioni sull’acquisto di un biglietto aereo per le Filippine per il 6 o 7 ottobre. La ragazzina, vittima di anni d’abusi, è apparsa molto provata anche per aver assistito di persona ad episodi di violenze fisiche e verbali da parte dello zio verso la moglie. L’uomo, prelevato nella propria abitazione, è stato trasferito nel carcere di Como.