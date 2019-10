Stando a quanto comunicato dall’Azienda regionale emergenza urgenza in un istituto di scuola superiore con sede in via Padre Salerio, verso le 13.15, di oggi si sarebbe verificata l’intossicazione di diversi studenti a causa dell’utilizzo in classe di uno spray urticante al peperoncino. A quanto sembra qualcuno avrebbe spruzzato lo spry in una classe. Sul posto sono state inviate subito un’ambulanza e un’automedica, mentre la polizia di Stato è stata allertata. Ad essere soccorsi sarebbero stati una decina di studenti per lo più con problemi di respirazione e tosse. Nessuno comunque ha riportato gravi conseguenze.