Si celebra oggi la Festa dei Nonni

Oggi si celebra la festa dei nonni, una ricorrenza che in Italia esiste dal 2005, quando fu introdotta con una legge. Regioni, province e comuni sono invitati ad organizzare, in occasione della ricorrenza, iniziative ed eventi che servano alla “valorizzazione del ruolo dei nonni”. Lo scopo è celebrare «l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della società in generale».

In occasione della festa dei nonni, il Grattacielo Pirelli aprirà le porte alle famiglie domenica prossima 6 ottobre dalle 11 alle 18: si terranno spettacoli di arti circensi e bolle di sapone, laboratori floreali e di lavoretti e momenti di animazione. Si potrà salire al belvedere e ammirare il panorama.