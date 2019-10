Sequestrati 3,5 kg di hashis, in manette due spacciatori

La Polizia ha sequestrato oltre 3,5 kg di droga e ha arrestato due uomini per spaccio. I poliziotti del Commissariato Monforte-Vittoria, in seguito ad un’indagine di osservazione e controllo del territorio al fine di combattere il fenomeno del traffico e spaccio droga, in particolare nella zona Molise-Calvairate, ieri pomeriggio hanno arrestato un cittadino marocchino di 41 anni e uno egiziano 29enne.

Gli agenti hanno visto i due che si aggiravano tra un condominio di via del Turchino, ed alcuni bar di zona.

Dopo aver trovato i due in possesso di contanti in banconote tutte di piccolo taglio, con l’ausilio dell’Unità Cinofila antidroga, la perquisizione è stata poi estesa agli appartamenti e, all’interno di un’intercapedine all’interno di un armadio, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 3,50 kg di hashish, 38 gr di cocaina, 340 ovuli in plastica, 2150 euro in contanti, un bilancino di precisione e rotolo di cellophane, utilizzato per il confezionamento delle dosi e 3 telefoni cellulari.